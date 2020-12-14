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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تتجه لفرض إجراءات إغلاق صارمة للحد من تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تتجه هولندا لفرض إجراءات إغلاق صارمة، حيث تعقد الحكومة اليوم الاثنين اجتماعا طارئا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء مارك روته كلمة متلفزة للأمة مساء اليوم.
ومن المتوقع إغلاق جميع المحال ماعدا التي تبيع البضائع الضرورية للحياة اليومية.
وقد أعلنت ألمانيا، التي تتشارك حدودا لمسافة 580 كيلومترا مع هولندا، عن إغلاق ثان يبدأ تطبيقه من بعد غدا الأربعاء.
وتخشي السلطات الهولندية أن يقوم الكثير من الألمان بعبور الحدود للتسوق من أجل أعياد الميلاد.
وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج قبل بدء اجتماع الأزمة" الوضع خطير للغاية".
وتواجه المستشفيات صعوبة في التعامل مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. وقد سجلت هولندا نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويعيش نحو 5ر17 مليون نسمة في هولندا، التي فرضت إغلاقا جزئيا منذ منتصف أكتوبر الماضي.
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