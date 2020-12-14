4 آلاف مراجع لمركز الطب التكميلي بـ"صحة دبي" العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المرضى المراجعين لمركز دبي للطب التكميلي التابع لهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 4055 مريضا بينهم 2732 مريضا راجعوا عيادة الأوزون التي تعد من العيادات الرائدة في تقديم خدماتها العلاجية لمختلف الحالات المرضية.



وقال الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي إن مركز دبي للطب التكميلي يقدم علاجات وخدمات تخصصية فريدة من نوعها لمواطني ومقيمي الدولة ويسهم في دعم واستقطاب وتعزيز السياحة العلاجية في امارة دبي.. مشيرا إلى خطة المركز للتوسع في تقديم خدمات جديدة للطب التكميلي لتلبية رغبات واحتياجات المتعاملين.

وذكر أن نسبة الرضا عن خدمات المركز وصلت إلى 95 بالمائة.. لافتا إلى تميز خدمات المركز وارتباطه بنظام الملف الطبي الالكتروني الموحد "سلامة" والذي يضمن أمن وسلامة وخصوصية معلومات المرضى في المركز.

واستعرض الخدمات المتعددة التي تقدمها عيادة الأوزون في مركز دبي للطب التكميلي وفقا للحالة المرضية والتشخيص الطبي لها منوها بالنتائج المتميزة لغاز الأوزون الطبي في تسكين الألم والشد العضلي ومتلازمة الإجهاد العام لدى بعض الحالات المرضية.

واضاف أن عيادة الأوزون تستقبل العديد من الحالات المرضية مثل السكري ومضاعفاته وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والالتهابات الروماتيزمية والتصلب اللويحي ومتلازمة الإجهاد العام والتوحد والانزلاقات الغضروفية والتشنجات العضلية والتهابات المفاصل والصداع النصفي وخمول الغدة الدرقية والتهابات القولون التقرحية والصدفية والأكزيما وغيرها من الحالات المرضية.

وأشار ابن كلبان إلى الإقبال الكبير الذي تشهده عيادة الأوزون والتي تعد من أكثر الخدمات طلبا في مركز دبي للطب التكميلي بنسبة 83.3 بالمائة من إجمالي مراجعي المركز وفقا لتحليل بيانات مراجعي المركز وخدمة "الميتاترون" بنسبة 16.7 بالمائة.. لافتا إلى أن أكثر الفئات طلبا على كافة خدمات المركز بشكل عام هم الذكور بنسبة 53 بالمائة والإناث بنسبة 47 بالمائة.