شكرا لقرائتكم خبر عن السودان خارج قائمة الإرهاب..حمدوك: انعتقنا والان مع التفاصيل
واعتبر رئيس وزراء السودان أن ما عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى.
وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أعلنت في بيان أن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس. وقالت في تدوينتها: «مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر»، وهو ما رحب به وأثنى عليه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان.
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