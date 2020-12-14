شكرا لقرائتكم خبر عن السودان خارج قائمة الإرهاب..حمدوك: انعتقنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن بلاده انعتقت من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمها فيه سلوك النظام السابق لعمر البشير، في إشارة إلى إعلان واشنطن رسمياً رفع السودان من قائمة الإرهاب. وأضاف حمدوك في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم (الإثنين): «اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب». ولفت: «اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة مُحبّة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي».

واعتبر رئيس وزراء السودان أن ما عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أعلنت في بيان أن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس. وقالت في تدوينتها: «مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر»، وهو ما رحب به وأثنى عليه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان.