شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة بقارب مُفخخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بتعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الإثنين، إلى هجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، موضحاً أن وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماده، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وأوضح المصدر أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وشجب المصدر، هذا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، مشدداً على خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

وأشار المصدر إلى أن العالم، بات اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة مُلحة للوقوف صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها.