شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تطور حلاً لتنظيف مقصورات الطائرات بالأشعة فوق البنفسجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تواصل دناتا، اعتماد أحدث التقنيات لتقديم أعلى معايير السلامة والقيمة لعملائها من الناقلات الجوية ومساعدتهم على إضفاء مزيد من الثقة والراحة للركاب طوال مراحل السفر. ونجحت دناتا، بالتعاون مع شركة «يوفيا Uveya» السويسرية، في تأكيد مفهوم تنظيف الطائرات باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المقصورات. وقامت دناتا بتجربة خدمة تنظيف المقصورات المتطورة على طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية الإقليمية «هلفتيك إيرويز». ويستخدم حل «يوفيا» المتطور الأشعة فوق البنفسجية لتطهير الأجزاء الداخلية للطائرة مع ضمان أعلى معايير السلامة للعملاء والطاقم. ويبعث الروبوت، أثناء عملية التنظيف، أشعة فوق البنفسجية مركّزة عبر المقصورة. ويمكن للجهاز أن يقتل 99% من البكتيريا ومسببات الأمراض، مثل كوفيد-19، في الهواء وعلى جميع الأسطح خلال دقائق قليلة، من دون استخدام أي مواد كيميائية. وقال الرئيس التنفيذي لدناتا سويسرا لوكاس جايغر: يسرنا التعاون مع شركة يوفيا لتقديم حل آخر مبتكر وآمن وموثوق إلى جميع شركائنا من الناقلات الجوية. وسوف تساهم خدمة تنظيف المقصورات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة، ما يعيد لعملائنا الثقة في السفر الدولي. ونحن نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة للناقلات وعملائها عبر عملياتنا حول العالم. من جهته، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «يوفيا» تريستان شوفينيار: «نحن متحمسون لاختبار حل الأشعة فوق البنفسجية لتطهير مقصورات الطائرات بالتعاون مع شريك مرموق مثل دناتا. وسوف تساهم هذه الشراكة في ضمان نظافة وسلامة الطائرات بما يتوافق مع أعلى معايير الصناعة». وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «هلفيتك إيرويز» رينيه مارميه: «نساهم من خلال إتاحة بنيتنا التحتية وأسطولها لإجراء الاختبار، في تطوير حل واعد ومبتكر لتعقيم الطائرات. ومن شأن هذا الحل أن يجعل السفر الجوي أكثر أماناً في المستقبل». ويضاف حل دناتا لتنظيف المقصورات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية إلى خدمات تنظيف مقصورات الطائرات التي توفرها الشركة لأكثر من 250 ناقلة جوية، والتي تتضمن تنظيفاً شاملاً باستخدام مواد مطهرة قوية، ومسح جميع الأسطح، بما في ذلك النوافذ وطاولات الطعام وشاشات ظهر المقعد ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزائن العلوية في المقصورة والحمامات والمطابخ ومناطق استراحة الطاقم. وتم اعتماد المواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف الطائرات من السلطات المختصة، حيث ثبتت فاعليتها في قتل الفيروسات والجراثيم، وتشكيل طبقة واقية طويلة الأمد تمنع تلوث الأسطح من جديد بالفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما أنها صديقة للبيئة. ويشرف فريق متخصص لمراقبة الجودة إلى جانب مسؤولي الورديات على عمليات تنظيف الطائرات. وتوفر دناتا خدمات موثوقة وآمنة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن والتموين في أكثر من 120 مطاراً حول العالم، بما فيها مطار دبي الدولي. وتعمل دناتا في كل موقع بشكل وثيق مع شركائها والسلطات لضمان أعلى معايير السلامة للعملاء والموظفين عبر عملياتها.