شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب ومجوهرات على شاطئ في فنزويلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” – محمد الدسوقي

في قصة تكاد تعد من ضرب الخيال، على شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة، ظهرت مجوهرات ذهبية وفضية وحلي وبقايا ذهب على مدار أشهر عدة، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست».

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان القرية، يولمان لاريس، وأول من عثر على كنز على الشاطئ في قرية «جوتشا» في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما وجد ميدالية ذهبية عليها صورة للسيدة مريم العذراء.

وقال لاريس (25 عام): «بدأت أرتجف، بكيت من الفرح. كانت المرة الأولى التي يحدث فيها شيء خاص لي».

ومنذ ذلك الحين، استعاد «عشرات القرويين» أشياء، معظمها خواتم ذهبية، من الشاطئ، بما في ذلك سيرو كويجادا، عامل مصنع أسماك محلي قال لصحيفة التايمز «إنه الله، يضع الأجندة». وباع السكان المحليون كنوزهم مقابل ما يصل إلى 1500 دولار للقطعة.

ومن غير المعروف من أين جاء الكنز، لكن الصحيفة تشير إلى أن اللغز نما كمزيج من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميلاد.

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