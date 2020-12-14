شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة «يوتيوب» إلى العمل.. بعد عطل ضرب خدمات «جوجل» حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت خدمة «يوتيوب» عودة خدماتها إلى العمل، وذلك إثر عطل ضرب جميع خدمات شركة «ألفابت»، الاثنين، منها «جيميل» و«جوجل درايف»، حيث لم يستطع آلاف المستخدمين على مستوى العالم تصفح هذه المواقع.

وقالت منصة «يوتيوب» في تغريدة على «تويتر»: «عدنا للعمل مرة أخرى. يجب أن تكون قادراً على الوصول إلى خدماتنا مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتاد».

وكان الموقع الإلكتروني التابع إلى «جوجل» أفاد بأن كل خدمات الشركة معطلة منذ حوالي الساعة السابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت منصة «يوتيوب» في تغريدة على «تويتر»: «نحن على دراية بأن الكثيرين منكم يواجهون مشكلات عند محاولة الدخول إلى يوتيوب حالياً.. فريقنا على دراية بالأمر وينظر فيه»، وذلك قبل أن تلعن لاحقاً عن عودة خدماتها.

وذكر موقع «داون ديتكتور» لمراقبة الأعطال أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.