وزير النقل يتابع جاهزية "الصحراوي الغربي" واللمسات النهائية لمحور سمالوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم؛ حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه، بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، ليحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًّا بواقع 5 كبارٍ و16 نفقًا.

ووجه وزير النقل، خلال تفقده قطاعات المشروع المختلفة والتي بدأها من محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، بأن يتم العمل على مدار الساعة، وتكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بأعمال تأمين سلامة المرور وعدم إقامة أي مطبات عشوائية على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل، وأن تتم تسوية مسافة 50 مترًا على جانبي الطريق في الاتجاهَين حسب تعليمات القيادة السياسية.

وصرح الوزير بأنه تم تقسيم المشروع على 10 شركات متخصصة، وأن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين، لافتًا إلى أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014.

ولفت وزير النقل إلى أنه سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محورًا حرًّا؛ للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

وتابع الوزير بأن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات، بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل؛ هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا، بطول 230 كم، والتي قاربت على الانتهاء؛ حيث بلغت نسبة تنفيذها 94٪، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 90كم والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020، والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021، أما المرحلة الثالثة ففي المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة ففي المسافة من أسوان- توشكى بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كم.

وأشار الوزير إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق؛ خصوصًا في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خصوصًا مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.

وتوجه وزير النقل يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتفقد محـور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا؛ حيث تابع اللمسات النهائية لتشغيل المحور والانتهاء من أعمال الأمن والسلامة وبوابات السيطرة الأمنية.

وأكد الوزير أن المحور يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترًا بواقع عدد 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه ويشمل 47 عملًا صناعيًّا (30 كوبري- 17 نفقًا) ويبلغ إجمالي تكلفته 1.872 مليار جنيه، حيث أكد الوزير خلال جولته أهمية هذا المحور التنموي الذي سيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربًا عابرًا نهر النيل، لافتًا إلى أنه سيسهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا والمساهمة في التنمية الصناعية شرق نهر النيل، من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية؛ خصوصًا السياحة الدينية، نظرًا لقربه من المزارات الدينية (دير السيدة العذراء) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

وأكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وأن هذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم؛ لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وأوضح الوزير أن محاور النيل في الصعيد التي تم التخطيط لإنشائها يبلغ عددها 14 محورًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه، مضيفًا أن هناك أربعة محاور هي: كلابشة وقوص وسمالوط وعدلي منصور، سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.