بأشجار الكريسماس و"بابا نويل".. مطار القاهرة يستعد لاستقبال العام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، بشكل مختلف هذا العام؛ إذ تزينت صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس و"بابا نويل"؛ لتكون في مقدمة مستقبلي ومودعي المسافرين.

وحرص قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحق رئيس الشركة، على استقبال العام الجديد بالحفاظ على كل الإجراءات الطبية الوقائية الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بين المسافرين والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول بجميع مباني الركاب.

وشهد مبنى الركاب رقم 1، الذي يترأسه اللواء أشرف حافظ، وجود "بابا نويل" ليرحب بالمسافرين، وسط مجموعة من حقائب الهدايا، يلتف حولها الركاب والمسافرون لالتقاط الصور؛ حيث مظاهر الاحتفال ترافق المسافرين منذ لحظة دخولهم إلى صالات السفر، مرورًا بإجراءات السفر والوزن، والجوازات ثم الترانزيت، وصولًا إلى بوابة الخروج الخاصة بالسفر.

وتزينت صالات الوصول أيضًا بالألوان الحمراء والخضراء المميزة لهذه الاحتفالية العالمية؛ حيث تستقبل الزينات العائدين من الخارج، لتضفي جوًّا من البهجة والفرح بين الركاب والمسافرين والسائحين والعاملين بمباني الركاب الثلاثة.

وفي السياق نفسه، تبث الإذاعات الداخلية مقطوعة عيد الميلاد الشهيرة، خلال إنهاء إجراءات الوصول، ليستمتع العائدون من الخارج بمظاهر أجواء عيد الميلاد التي تحيط بالجميع، ويشاهدها ركاب الدرجة السياحية ورجال الأعمال، أما ركاب الخدمة المميزة وVIP فسيشاهدون بمجرد دخولهم إلى صالونات المطار العديد من مظاهر الاحتفال وأشجار الكريسماس المضيئة المختلفة، للاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية معها؛ لتوثيق هذه المناسبة السعيدة، وتلك الذكريات الجميلة.