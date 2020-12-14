«الهلال الأحمر»: طائرة إغاثة محملة بـ40 طناً من المساعدات للشعب السوداني

أعلنت جمعية الھلال الأحمر الكويتية اليوم الاثنين، اقلاع طائرة اغاثة محملة بـ40 طناً من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن تسيير هذه الرحلة يأتي فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التي تقدمها الكويت للدول الشقيقة والصديقة في الحالات الطارئة والاستثنائية، لاسيما للأشقاء في السودان الذي تعرض لفيضانات موخراً نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأكد المعراج أن الكويت تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات، مشيراً إلى أن وفد الجمعية يقوم بدور كبير في مساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية.

وذكر ان طائرة الإغاثة تحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة إضافة إلى كراسي متحركة

وأدوية وملابس وبطانيات.

وقال إن فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميداني بالسودان للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة وتلبية احتياجات المتضررين وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.

وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعين لحملة «أغيثوا السودان» عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، موضحاً أن الجمعية تنسق مع سفارة دولة الكويت في السودان والهلال الأحمر السوداني للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لتوفير ومساعدة المتضررين بشكل عاجل. وأشاد المعراج بدور وزارة الدفاع الكويتية لتسخيرھا الطائرات وبدور وزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في انجاح هذه المهمة.