عاجل.. قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي.. مانشستر أمام سوسيداد وآرسنال يصطدم ببنفيكا – التفاصيل

أسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت، اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متباينة في التنافسية.

واصطدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بفريق ريال سوسيداد الإسباني، وسيلعب أرسنال ضد بنفيكا البرتغالي، ويواجه توتنهام نظيره فولفسبرغر النمساوي، فيما سيواجه ميلان فريق النجم الأحمر الصربي.

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ32 في الـ18 من فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الـ25 من الشهر ذاته.

النتيجة الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي

فولفسبرجر النمساوي – توتنهام الإنكليزي.

دينامو كييف الأوكراني – كلوب بروج البلجيكي.

ريال سوسيداد الإسباني – مانشستر يونايتد الإنكليزي.

بنفيكا البرتغالي – آرسنال الإنكليزي.

النجم الأحمر الصربي – ميلان الإيطالي.

أنتويرب البلجيكي – رينجرز الإسكتلندي.

سلافيا براغ التشيكي – ليستر سيتي الإنكليزي.

ريد بول سالزبورغ النمساوي – فياريال الإسباني.

سبورتينغ براغا البرتغالي – روما الإيطالي.

كراسنودار الروسي – دينامو زغرب الكرواتي.

يانغ بويز السويسري – باير ليفركوزن الألماني.

مولده النرويجي – هوفنهايم الألماني.

غرناطة الإسباني – نابولي الإيطالي.

ماكابي تل أبيب الإسرائيلي – شاختار الأوكراني.

ليل الفرنسي – أياكس أمستردام الهولندي.

أولمبياكوس اليوناني – بي إس في آيندهوفن الهولندي.