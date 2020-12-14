بعد معاينة جثة مكبلة في مراكش.. الأمن يوقف مواطنا من إفريقيا جنوب الصحراء في الرباط

أوقفت عناصر مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في مدينة الرباط، بتنسيق مع نظيرتها في مراكش، مساء أمس الأحد، مواطنا أجنبيا، يحمل جنسية دولة من إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية، تتعلق بالقتل العمد، التي كان ضحيتها مواطن أجنبي من نفس جنسيته.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية في مدينة مراكش كانت قد باشرت، يوم الثلاثاء الماضي، إجراءات معاينة جثة مواطن أجنبي يقيم بطريقة غير شرعية، تم العثور عليها داخل منزل في حي الدواديات، مكبلة على مستوى جميع الأطراف، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث، والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه، وتوقيفه في مدينة الرباط، والذي تبين أنه ينحدر من نفس بلد الضحية، ويقيم بدوره بطريقة غير شرعية في المغرب.

وأورد البلاغ ذاته أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات القضية، وكذا رصد دوافعها، وخلفياتها الحقيقية، التي يشتبه في أن لها علاقة بخلاف حول طلبات، تتعلق بميولات مثلية.