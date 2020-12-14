تفوق فريق الرجاء البيضاوي، أمس الأحد، على فريق مولودية بوجدة بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء.
وعبر هشام أبو شروان، مساعد مدرب الرجاء، عن استحسانه لتحقيق فريقه نقاط المقابلة الثلاث، معتبرا أن الرجاء عوض خلال الشوط الثاني غيابه عن الشوط الأول من المباراة.
واعتبر أبوشروان أن دخول بنحليب، العائد من الإصابة كان نقطة تحول إيجابية في المباراة.
وسجل أهداف الرجاء محمد بنحليب (د 66)، وبيم مالانغو (د 70)، وعبد الإله الحافظي (د 74).
وتمركز فريق الرجاء، بعد الفوز المذكور، في المركز الثاني إلى جانب نهضة بركان، وشباب المحمدية، بسبع نقط، فيما لا يزال رصيد فريق مولودية وجدة نقطة واحدة، يتمركز فيها في الرتبة، ما قبل الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوشروان: الرجاء كان غائبا في شوط المباراة الأول ضد وجدة ودخول بنحليب نقطة تحول – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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