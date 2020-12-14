بعد دعوات لوقفة الرباط ضد التطبيع..استنفار أمني في محطة طنجة-صورة

أفاد مصدر خاص ل”اليوم24″ أن محطة القطار البراق بطنجة، شهدت، اليوم الاثنين، اكتظاظا واستنفارا أمنيا كبيرين.

وأضاف ذات المصدر، أن المحطة شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة استنفار أمني غير مسبوق، ومراقبة مشددة لرخص التنقل.

ويرجح أن تكون الإجراءات المذكورة قد فرضت بعد صدور دعوات لتنظيم وقفة أمام البرلمان للتنديد بتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

ومُنعت وجوه معروفة في جماعة العدل الإحسان والنهج الديموقراطي من الدخول إلى المحطة.