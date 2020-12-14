وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا.. موريتانيا تفرض حظر تجول جزئي وتعلق صلاة الجمعة

علقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية صلاة الجمعة في جميع مساجد موريتانيا، وذلك للحد من تفشي جائحة «كورونا»، بعدما وصل انتشاره إلى مستويات مقلقة، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية.

وقالت الوزارة ذاتها، في بلاغ رسمي لها، أصدرته، ليلة أمس الأحد، ونقلته وسائل إعلام موريتانية، إن القرار يأتي «بناء على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيأة العلماء الموريتانيين، وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطني للأئمة».

وقررت الوزارة، في السياق نفسه «نزع أفرشة جميع المساجد»، وأن تقام الصلوات في المساجد «بالإمام والمؤذن فقط»، أما صلاة الجمعة فتم تعليقها «حتى إشعار آخر».

وكانت السلطات الموريتانية قد بدأت، أمس، حظر تجول جزئي على عموم التراب الوطني، يبدأ من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا، كما أعلنت انتهاء الدوام في الإدارات عند الساعة الرابعة مساء، وفرضت عددا محدودا لركاب السيارات، خصوصا سيارات النقل، مع فرض ارتداء المسافرين للكمامات.