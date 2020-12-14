مزاد علني تكريما لروح الراحل محمد المليحي

يقام في 26 دجنبر الحالي، بعاصمة النخيل مراكش، مزاد علني شتوي، تكريما لروح الفنان التشكيلي المغربي، محمد المليحي، الذي توفي، في أكتوبر الماضي، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض دار “مزاد الفن” أشكال فنية مغربية تقليدية، من قبيل الطرز، والنسيج الأصيل، ومجوهرات قديمة تعود إلى فترة نهاية القرن 19 وبداية القرن 20.

وأكد مؤسس دار “مزاد وفن”، شكري بنتاويت، في بلاغ عن الحدث المرتقب، أن المزاد العلني، المعلن عنه، يمثل تكريما لمحمد المليحي، الذي غادر الحياة، أخيرا، إلى دار البقاء، باعتباره من الفنانين التشكيليين المرموقين.

ويعتبر التشكيلي الراحل من بين الشخصيات الفنية الأولى في المغرب، حيث نظم أول معرض تاريخي بساحة جامع الفنا عام 1969.

وسيعرف المزاد العلني المذكور تقديم 148 من الأعمال الفنية، التي تتوزع بين لوحات تشكيلية مغربية، وشرقية، إلى جانب بعض الصور، واللوحات، التي ستؤول أرباحها إلى جمعية الكرم لحماية الطفل في وضعية هشاشة.