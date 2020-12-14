يقام في 26 دجنبر الحالي، بعاصمة النخيل مراكش، مزاد علني شتوي، تكريما لروح الفنان التشكيلي المغربي، محمد المليحي، الذي توفي، في أكتوبر الماضي، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتعرض دار “مزاد الفن” أشكال فنية مغربية تقليدية، من قبيل الطرز، والنسيج الأصيل، ومجوهرات قديمة تعود إلى فترة نهاية القرن 19 وبداية القرن 20.
وأكد مؤسس دار “مزاد وفن”، شكري بنتاويت، في بلاغ عن الحدث المرتقب، أن المزاد العلني، المعلن عنه، يمثل تكريما لمحمد المليحي، الذي غادر الحياة، أخيرا، إلى دار البقاء، باعتباره من الفنانين التشكيليين المرموقين.
ويعتبر التشكيلي الراحل من بين الشخصيات الفنية الأولى في المغرب، حيث نظم أول معرض تاريخي بساحة جامع الفنا عام 1969.
وسيعرف المزاد العلني المذكور تقديم 148 من الأعمال الفنية، التي تتوزع بين لوحات تشكيلية مغربية، وشرقية، إلى جانب بعض الصور، واللوحات، التي ستؤول أرباحها إلى جمعية الكرم لحماية الطفل في وضعية هشاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر مزاد علني تكريما لروح الراحل محمد المليحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.