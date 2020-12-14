عاجل.. مواجهات حارقة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت اليوم الاثنين، بنيون السويسرية ، عن مواجهات نارية بين كبار فرق القارة.
ويواجه فريق تشيلسي الانجليزي، فريق أتلتيكو مدريد الاسباني، فيما يواجه رفقاء ميسي في برشلونة فريق باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من التشامبيونس ليغ”.
ويلعب حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني أمام لاتسيو الإيطالي، فيما يلتقي ريال مدريد الاسباني فريق أتالانتا الإيطالى.
ويصطدم ليفربول الإنجليزي بفريق بلايبزيج الألماني، أما مانشستر سيتي الإنجليزي، في اجه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فيما يلعب رفقاء كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالى أمام بورتو البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني أمام إشبيلية الإسباني.
وتحرى مباريات ذهاب دور الـ16 على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير،2021، فيما تقام مبارياتالإياب، فسوف أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021
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