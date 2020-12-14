شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. الصحة تجري 98,562 فحصا لكورونا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 98,562 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1,092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 670 حالة شفاء وحالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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