بعد شهر إغلاق.. إثيوبيا تفتح المجال الجوي لتجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الطيران المدني الإثيوبية (حكومية) عن فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات المحلية والعالمية بإقليم تجراي

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه سيتم فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات المحلية والعالمية بتجراي بدءا من ظهر اليوم وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية في الإقليم.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد الأحد استكمال مهمة إنفاذ القانون في تجراي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر.

رئيس الوزراء الإثيوبي الذي ظهر مجددا بزيه العسكري قال إن الانتصار على "جبهة تحرير تجراي" يجب أن يتعلم منه الجميع من أجل ضمان استمرار وحدة بلاده.

وأجرى آبي أحمد محادثات مع الإدارة المؤقتة في إقليم تجراي التي من المزمع أن تبدأ عملها رسميا اليوم الإثنين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في الـ13 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

وتتهم الحكومة المركزية جبهة تحرير تجراي بالمسؤولية خلف فتن طائفية وأقلية شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال آبي أحمد.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإثيوبية،في الـ6 من نوفمير الماضي، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة الجوية في فضاء مناطق الأقاليم الشمالية وخاصة تجراي