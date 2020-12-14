وزير خارجية إسرائيل يشيد بتغييرات "رائعة" في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، التغييرات الجارية في الشرق الأوسط بـ"الرائعة"، في ظل اتفاقيات السلام مع دول عربية.

أقوال أشكينازي جاءت خلال كلمة له بالاحتفال الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، أو ما يعرف باسم "حانوكا".

ويعتبر حانوكا من الأعياد الدينية لدى اليهود، لكنه يكون بمثابة مهرجان للفرحة، إذ يجتمعون كل ليلة لتحضير المأكولات التقليدية.

وقال أشكنازي "هذا العام نحتفل بعيد حانوكا مع التغييرات الرائعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، هذه حقبة لم تشهدها المنطقة من قبل".

وأضاف "العديد من الدول التي لم تعترف بإسرائيل وقعت اتفاقيات سلام معنا"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تخلق واقع سلام دافئ، وعلاقات شخصية، وشرق أوسط جديدا، أن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي".

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في ذات المناسبة "هذا العام كان مليئا بالتطورات الإيجابية والتغييرات المهمة هنا في الشرق الأوسط".

ورحّب "بالتطور الإيجابي في الاتفاقية بين إسرائيل والمغرب"، معتبرا أنها "عمقت السلام والاستقرار مع العالم العربي ودول البحر المتوسط".

مستدركا "في نهاية المطاف، لا يتحقق السلام بين القادة بل يُصنع بين الشعوب".

وشهدت الأشهر الماضية التوصل لاتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية، بدأت بالإمارات ومن ثم البحرين والسودان والمغرب.