شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 400 ألف أسرة تفر من موزمبيق والان مع التفاصيل
وأكد تابسوبا أن 424 ألف مواطن فروا من التمرد في موزمبيق إلى نياسا ونامبولا وبيمبا، وهذا العدد قد يزيد، لافتا إلى أن سلطات موزمبيق تقول إن 570 ألف شخص فروا من هجمات المتشددين. وحذر المسؤول الأممي من بدء موسم الأمطار الذي قال إنه سيجعل من الصعب الوصول إلى المخيمات التي يعيش فيها الآلاف، مما سيكون بمثابة كابوس لهؤلاء الناس.
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