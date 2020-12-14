شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله - وام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، عن تسجيل 28 حالة وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيدـ19) في الضفة وغزة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من «كورونا» في فلسطين بلغت 79.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. وأضافت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس «كورونا» في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية و8 حالات وفاة في قطاع غزة وفي مدينة القدس 6 حالات، ولفتت إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

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