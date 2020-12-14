شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يبحث مع رئيس الفيفا جهود تطوير الكرة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاثنين بحضور مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الفيفا إلى الدولة والتي تستمر يومين.

وتم في اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحث التعاون بين المجلس و«الفيفا» والبرامج المشتركة وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم العالمية وترسيخ دورها في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب.

وعبّر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير كرة القدم العالمية وزيادة تأثيرها في مجال تمكين الشعوب وإسعادهم وتعزيز القيم الإنسانية وفي مقدمتها قيم التسامح والسلام والتعاون، وبرامج تطوير المسابقات بما يتيح للدول المشاركة تقديم مواهبها الوطنية للعالم، كما عبر عن اعتزاز سموه بالعلاقة المتميزة التي تربط مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم وحرص إنفانتينو على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يمثل منصة مرموقة لتطوير كرة القدم العالمية والتباحث في واقعها وسبل تطويرها.

ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي سينظمه مجلس دبي الرياضي يوم 27 ديسمبر الجاري تحت شعار «كرة القدم في القمة».

وقدم إنفانتينو شكره لحكومة دبي على الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي عموماً وكرة القدم خصوصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كما شكر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم من خلال تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي ودعوة صنّاع القرار والمختصين في كرة القدم العالمية للقاء والتحاور وطرح المبادرات لتطوير كرة القدم، وكذلك حرص المجلس على التعاون مع الفيفا وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز من مكانة كرة القدم على المستوى العالمي وتلاقي عائلة كرة القدم العالمية للبحث في شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

دور اللعبة في تجميع الشعوب

وعبّر رئيس الفيفا عن سعادته بقبول دعوة سمو رئيس المجلس والتحدث في الجلسة الرئيسية للمؤتمر يوم 27 ديسمبر حيث سيتحدث عن دور كرة القدم في تجميع الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية في التسامح والسلام والتعاون، وكذلك عن الجهود والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالمياً.

وتأتي مشاركة إنفانتينو في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي سينظمه مجلس دبي الرياض، في إطار علاقة التعاون الوطيدة بين المجلس والاتحاد الدولي وحرص إنفانتينو على المشاركة في المؤتمر منذ عدة سنوات وطرح المبادرات التي تساهم في تطوير كرة القدم العالمية كون المؤتمر يمثل منصة عالمية لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، حيث سبق لإنفانتينو المشاركة كمتحدث بصفته أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم واستعرض جهود الاتحاد لتطوير الكرة الأوروبية، كما شارك في المؤتمر كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وطرح من خلاله برنامجه الانتخابي وخطته لتطوير كرة القدم العالمية، ثم شارك أكثر من مرة في المؤتمر بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتحدث في كلماته عن خطته لرفع عدد المنتخبات في المونديال إلى 48 منتخباً، وكذلك خططه لتعزيز الجوانب الفنية والاستثمارية، وغيرها.

درع المجلس بصورة أبطال خط الدفاع هدية لرئيس الفيفا

وفي ختام الزيارة قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم درع المجلس التي تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول لرئيس الفيفا حيث يكرم المجلس أبطال خط الدفاع الأول أمام الجائحة من خلال وضع صورهم في الدروع والميداليات الرسمية، كما اصطحب سموه جياني إنفانتينو في جولة بمقر المجلس حيث اطلع رئيس الفيفا على جدارية مؤتمر دبي الرياضي الدولي التي تضم كبار النجوم الذين شاركوا في المؤتمر، كما زار مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» واطلع على جهود الجائزة في تطوير الرياضة وتكريم المبدعين في جميع المجالات، كما أبدى إعجابه بشعار الجائزة الذي يحمل العديد من المعاني ومن بينها الحركة التي يحتفل بها البطل بعد تحقيق الإنجاز، كما يمثل أيضاً الحرف الأول من اسم دولة الإمارات والحرف الأول من اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.