شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولة الشارقة لتنس السيدات بنسختها الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بنجاح النسخة الأولى من منافسات بطولة الشارقة لتنس السيدات التي أقيمت على أرض الإمارة الباسمة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ونادي سيدات الشارقة كشريك استراتيجي لتنظيم البطولة بمشاركة 16 لاعبة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث حققت البطولة تميزاً كبيراً وشهدت منافسات قوية ومتميزة بين مشاركات لعبة التنس الأرضي اللاتي تنافسن بنظام فردي بخروج المغلوب، ولعبت المشاركات من ضمن ثلاث مجموعات مع تطبيق قوانين ولوائح التنس الدولي، وتميزت البطولة بدعم اتحاد التنس للإمارات بمنح المشاركات نقاط للتصنيف المحلي، واعتبارها بطولة محلية رسمية.

وحصلت على المركز الأول في البطولة اللاعبة ريا ماتروه التي استحقت الفوز بعد أدائها الرائع والبارز في المنافسات، والمركز الثاني كان من نصيب اللاعبة شيخة الجناحي، وذهب المركز الثالث إلى اللاعبة الشيخة سارة القاسمي.

وحضر حفل الختام عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى جانب مسؤولين وقيادات رياضية في الدولة، والذين عبروا عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والمستوى المتطور الذي أظهرته اللاعبات، علاوة على المنافسة القوية بين المشاركات.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن نجاح النسخة الأولى لبطولة الشارقة لتنس السيدات يعد امتداداً لنجاح الفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارة الباسمة والتي يولي لها المجلس اهتماماً كبيراً، وأضاف: «شكلت هذه البطولة إثراءً جديداً لرياضة المرأة في الإمارة وتعزيزاً لجهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خاصة وأنها تساهم في اكتشاف مواهب واعدة من مختلف الفئات العمرية بجانب تأكيد أهمية مثل هذه البطولات التي تشكل إضافة حقيقية وأهمية للدور الرياضي الذي تقوم به المؤسسة في التشجيع على ممارسة المرأة لمختلف الرياضات والألعاب ومنها التنس الأرضي وفتح المجال لممارسة اللعبة وفق إمكانيات ومرافق وبيئة رياضية مناسبة للجميع».

ومن جانبها أكدت ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن تنظيم بطولة التنس الأرضي للسيدات بنسختها الأولى حملت الكثير من القيم الإيجابية بالنسبة للمرأة في المجتمع، لما مثلته من نجاحات ومراتب متقدمة لإبراز دورها الهام في خدمة مجتمعها إضافة إلى تعزيز مكانتها في المجال الرياضي النسائي. إضافة الى تأكيد سعادتها بأن المؤسسة ستستمر في تنظيم بطولات رائدة لتواصل مسيرتها في دعم رياضة المرأة بكافة أشكالها، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة.

وقالت: «زيادة تنظيم بطولات رياضية متنوعة ومرموقة مثل هذه البطولة في نسختها الأولى وما شهدناه جميعاً من روح تنافسية رياضية رائعة، قد جسد عنواناً هاماً في تاريخ رياضة المرأة مما أكد على أن المرأة الرياضية قادرة على خوض غمار البطولات والمنافسات وتحقيق إنجازات فريدة ترفع أسماء دولهن على منصات التتويج في المحافل العالمية».