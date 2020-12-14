شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في دوري اليد الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تتواصل مباريات دوري اليد مساء الثلاثاء بخمس مواجهات تشكل مجموع مباريات الجولة الخامسة، ويحل فيها الوصل ضيفاً على العين، ويلعب النصر مع بني ياس، ويواجه دبا الحصن شباب الأهلي، ويلتقي الجزيرة مع الشارقة، ويلعب الظفرة مع الوحدة.

ويقف فريق النصر في الصدارة برصيد 10 نقاط، ومليحة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والشارقة ثالثاً برصيد 9 نقاط، والعين رابعاً برصيد 9 نقاط، والجزيرة خامساً برصيد 8 نقاط، والوصل سادساً برصيد 8 نقاط، وشباب الأهلي سابعاً برصيد 7 نقاط، ودبا الحصن ثامناً برصيد 6 نقاط، والظفرة تاسعاً برصيد 6 نقاط، وبني ياس عاشراً برصيد 4 نقاط والوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

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