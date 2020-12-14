شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يقيم معسكره الإعدادي بالفجيرة 19 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقيم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو معسكر إعداد المنتخب الوطني للمصارعة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية خلال الفترة من 19 وحتى 29 ديسمبر/ كانون الأول الحالي استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركات الإقليمية والدولية القادمة لمنتخبات المصارعة المختلفة.

وضمت القائمة التي تم اختيارها لدخول المعسكر 8 لاعبين من مختلف الفئات والمستويات وهم بدر العلي وحمد خليفة «نادي أبوظبي الرياضي»، خليفة محمد وعبدالله عمران وعبدالله الكباني وخالد عبدالله وخالد ياسر ومنصور الكندري «الفجيرة للفنون القتالية»، ويشرف على تدريب المنتخب شعبان السيد المدير الفني بمساعدة المدربين توفيق إبراهيم ونوار خالد جمعة.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو شعبة المصارعة بالاتحاد برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد على ضرورة التزام الجميع بالبروتوكول الصحي وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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