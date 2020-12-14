الصحة الفلسطينية تتسلم منحة سعودية للمساعدة في التصدي لكورونا

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية شحنة المساعدات السعودية الرابعة المقدمة من "مركز الملك سلمان للإغاثة" للشعب الفلسطيني؛ لمساعدته في التصدي لجائحة كورونا، ضمن سلسلة مساعدات للحكومة الفلسطينية.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، إن هذه الشحنة من المنحة تحوي 4012 جالونًا من مواد التعقيم، و12 مضخة، مشيرة إلى أن المنح السابقة كانت تحوي أسرَّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية وأجهزة تنفس اصطناعي، وغيرها من

معدات الطوارئ والمستلزمات الطبية.وأشادت الكيلة بدور الهيئة الهاشمية الأردنية الخيرية، التي تعمل على التنسيق والترتيب لإيصال الشحنات إلى فلسطين، مقدمة الشكر للسعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا الدعم السخي.يذكر أن هذا التبرع بلغت قيمته أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 28 حالة وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وشفاء 2145 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة إن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 حالة تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.