اليابان تتجه للمصادقة على ميزانية إضافية ثالثة للحد من نتائج كورونا

يتجه البرلمان الياباني اليوم، إلى الإستعداد للمصادقة على ثالث ميزانية إضافية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس القادم. وفقاً لوكالة سبوتنيك الإخبارية.

وكانت قد نشرت وكالة "رويترز" الوثيقة، التي سيقوم مجلس البرلمان الياباني بالمصادقة عليها، وهي ميزانية مالية تبلغ نحو 185 مليار دولار أمريكي، وذلك لتمويل حزمة تحفيز جديدة بسبب وباء فيروس كورونا.

وتأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع واحد من موعد البدء في مشروع ميزانية

السنة المالية المقبلة وستُطرح الميزانيتان معاً كميزانية واحدة لمدة 15 شهراً لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم وزيادة عبء الدين العام وهو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامنا

مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد.

وقالت مصادر إنه من المرجح أن يقرر بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات في وقت تواجه فيه عودة ظهور إصابات فيروس كورونا بظلاله على التوقعات وفي مؤشر أخر على أن البنك المركزي يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد.

والجدير بالذكر أن حجم الدين العام لليابان يبلغ مثلي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة بسبب التحفيز الاقتصادي الكثيف على مدى سنوات وتكاليف الضمان الاجتماعي المتصاعد في ظل الزيادة السريعة لمتوسط أعمار السكان.