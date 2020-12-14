فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 28 حالة وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 2145 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت

وزيرة الصحة إن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 حالة تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم الأحد، تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة، و1987 حالة شفاء، مشيرة إلى

أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، إضافة إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق عاود عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين ارتفاعه مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة الجمعة و262 حالة الخميس.

وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت، فإن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.