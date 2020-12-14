مساعد ميركل: رفع العزل العام في المانيا أوائل 2021 مستبعد تماماً

قال هيلجه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، لقناة إن-تي.في، إنه متفائل جدا بشأن تشديد الإجراءات وإنه سيساعد في خفض أعداد الإصابات الجديدة، وفقاً لموقع الغد الإخباري.

كما أضاف أن أمر تخفيف ألإجراءات الإحترازية هو أمر مُستبعد تماماً، لكنه قال: "سنشهد بعض

الأيام العصيبة" خلال فصل الشتاء ومادات لم تتوفر جرعات لقاح تكفي الجميع.

كما استبعد براون، اليوم الإثنين، رفع إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد أوائل العام المقبل.

وتبدأ ألمانيا عزلا عاما شاملا، يوم الأربعاء، لمواجهة ارتفاع معدلات انتشار الفيروس.

الجدير بالذكر أنه أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و337078 بعد تسجيل 16362 حالة جديدة.

وأشارت إلى تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في ألمانيا إلى 21975.