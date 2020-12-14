أفغانستان تسجل 211 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و4 حالات وفاة، و26 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أظهرت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم الإثنين - أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي بلغ 49 ألفًا و484 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 1975 حالة، فيما تماثل 38 ألفًا و410 أشخاص للشفاء.

وأوضحت البيانات أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ169 ألفًا و413 عينة في المراكز الحكومية،

وتوجد 8 آلاف و497 إصابة نشطة في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية،321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في أفغانستان 49 ألفًا و273 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية يوم الأحد أنه في غضون 24 ساعة الماضية تعافى 56 شخصًا من كوفيد-19 ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و384، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 1971 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48 ألفا و952 حالة بناء على إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لأكثر من 167 ألف شخص.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1960 حالة وفاة، منوهة بوجود أكثر من 8 آلاف حالة نشطة تتلقى العلاج، بينما بلغ عدد المتعافين 38 ألفًا و328 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.