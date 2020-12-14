شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 27 شخصا وحرق مئات المنازل في هجوم مروع بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم الليلة الماضية في هجوم على قرية "تومور" بمنطقة ديفا جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا ونسب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية. وأوضحت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الهجوم الإرهابي استهدف قرية تومور وأسفر عن مقتل 27 شخصا وإلحاق أضرارا مادية بنحو 800 منزل ومتجر. يذكر أن تنظيم بوكو حرام ينفذ هجمات إرهابية في النيجر في الأشهر الأخيرة، ما أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص.

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