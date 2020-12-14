شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم ، إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 126504 إصابات والوفيات 1472 بنسبة 16ر1% والمتعافين 118287 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر93%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 122 والمنومين في العناية المركزة 57.

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