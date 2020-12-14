شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف ناقلة نفطية قبالة ميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت شركة "هافنيا" للشحن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة السعودي، اليوم الاثنين.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته "العربية" أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم.
وقالت هافنيا في بيان على موقعها على الإنترنت: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".
وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت أن أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.
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