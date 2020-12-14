ريال مدريد يلاعب اتلانتا في دور الستة عشر من دوري الابطال

وتُلعب مباريات الذهاب في هذه المرحلة أيام 16، 17، 23 و24 شباط المقبل، بينما ستكون مباريات العودة أيام 9، 10، 16 و17 اذار 2021.

وشهدت نتائج القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بالإضافة إلى مواجهة ليفربول ضد لايبزيج.



مواجهات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا

- مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.

- بايرن ميونخ ضد لاتسيو.

- أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي.

- ليفربول ضد لايبزيج.

- بورتو ضد يوفنتوس.

- برشلونة ضد باريس سان جيرمان.

- ريال مدريد ضد أتالانتا.

- بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.