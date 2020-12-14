اخبار العالم

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في دوري الابطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-12-14 | 12:22

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في دوري الابطال

714 مشاهدة

أسفرت قرعة دور ال 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2020/2021 والتي أقيمت منذ قليل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، عن مواجهات نارية.
وتُلعب مباريات الذهاب في هذه المرحلة أيام 16، 17، 23 و24 شباط  المقبل، بينما ستكون مباريات العودة أيام 9، 10، 16 و17 اذار 2021.

وشهدت نتائج القرعة عن مواجهة نارية بين وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بالإضافة إلى مواجهة ضد لايبزيج.

مواجهات دور ال 16 من

- مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.
- بايرن ميونخ ضد لاتسيو.
- أتلتيكو مدريد ضد .
- ليفربول ضد لايبزيج.
- بورتو ضد يوفنتوس.
- برشلونة ضد باريس سان جيرمان.
- ضد أتالانتا.
- بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"