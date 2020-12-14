برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في دوري الابطال

2020-12-14 | 12:22
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وشهدت نتائج القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بالإضافة إلى مواجهة ليفربول ضد لايبزيج.
مواجهات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا
- مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.
- بايرن ميونخ ضد لاتسيو.
- أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي.
- ليفربول ضد لايبزيج.
- بورتو ضد يوفنتوس.
- برشلونة ضد باريس سان جيرمان.
- ريال مدريد ضد أتالانتا.
- بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.
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