الكاظمي يستقبل السفير السعودي في العراق

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، فيما بحث الجانبان جملة من القضايا السياسية والاقتصادية.



وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض".

كما بحث اللقاء وفقا للبيان "تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات".