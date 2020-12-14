المالكي يؤكد تضامنه مع مطالب الشعب الكردي

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، تضامنه مع مطالب الشعب الكردي التي تنسجم مع السياقات القانونية والدستورية.



وقال بيان لمكتب المالكي تلقته الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة السيد قباد طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة ، وكذلك العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم".

واكد المالكي على "ضرورة حل الاشكاليات القائمة بين بغداد واربيل وتطبيق مبادئ الدستور دون انتقائية من اي طرف وتحقيق مصالح الشعب العراقي في كل مكان، معربا عن تضامنه مع مطالب الشعب الكردي التي تنسجم مع السياقات القانونية والدستورية".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون القوى السياسية الى "تكثيف الجهود والحوارات من اجل الاتفاق على اقرار قانون توزيع الثروات الطبيعية في مجلس النواب".