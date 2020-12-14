

واستعانت الفنانة اللبنانية، برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس، مؤكداً أن "أي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وإنما هو تجارة بحتة".



وكانت هيفاء وهبي، أثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: "40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس وحرصت هيفاء، على تفسير موقفها، وقالت إن "كل إنسان حر في رأيه الشخصي ويا ريت الدكاترة اللي تدخلوا في قراري يركزوا مع مرضاهم ويوقفوا بكاء ونويح على شقفة ستوري نزلت عندي".واستعانت الفنانة اللبنانية، برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس، مؤكداً أن "أي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وإنما هو تجارة بحتة".وكانت هيفاء وهبي، أثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: "40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا ، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده". كما انضمت الفنانة السورية، نسرين طافش، إلى هيفاء، في رفض تلقي لقاح كورونا، لافتة إلى وفاة 6 أشخاص بعد تطعيمهم باللقاح. وقالت إنه لا يوجد دليل موثوق للتأكيد من شفاء المرضى بلقاح "كورونا".





كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي ترد بقوة على انتقادات طالتها بسبب لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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