الموارد توضح اسباب انخفاض منسوب نهر دجلة

وقال الحمداني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته الخليج 365 ان "تدني منسوب مياه نهر دجلة يعد امرا طبيعيا حيث انه مع وجود الامطار فان الوزارة تقلل الاطلاقات المائية من السدود والخزانات للمحافظة على الخزين المائي لعدم وجود حاجة لذلك"، مبينا انه "مع قلة الامطار فان مناسيب النهر ترجع لطبيعتها".وتابع انه "بامكان الوزارة من رفع منسوب نهر دجلة خلال 48 ساعة بزيادة الاطلاقات المائية من سدة سامراء ولكن المياه لا يمكن الاستفادة منها وتذهب هدرا وهذا الامر لا يمكن السماح به حيث ان الغاية ان نحقق كل المتطلبات كمياه شرب وزراعة وبالتالي لم ترد للوزارة اي شكوى بشان شحة في المياه لوجود امطار ولعدم وجود حاجة لاستخدامات اخرى".

واضاف الحمداني ان "الوزارة وضعت خطة زراعية للموسم الشتوي بواقع 4.5 مليون دونم ولكن بفضل ازالة التجاوزات المستمرة على المياه وفرنا كميات اكبر وزدنا هذه الخطة الزراعية الى 5 ملايين دونم".



ولفت الحمداني الى ان "الوزارة حافظت على ادامة مياه الاهوار كما نجحنا من ايصال حصة البصرة والمساهمة من تقليل الملوحة لادنى حد الان وان نوعية المياه فيها فوق الممتازة".