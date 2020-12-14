ويعتبر هذا الكسوف آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020، علما بأنه لا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.
ويُرى ككسوف كلي في (تيموكو، وفيلاريكا بتشيلي) حيث يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 103% من كامل قرص الشمس.
وأضاف رحومة، أن مدة ظاهرة الكسوف منذ بدايتها وحتى نهايتها ستستغرق خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً، لافتاً إلى أن ظاهرة حدوث الكسوف الكلي التالية ستكون يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتابع: في حالة الكسوف الكلي تتغير المسافة بين القمر والأرض مابين 405 ألف كم و 363 ألف كم ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهرياً بالنسبة لنا فحين يكون قريباً يكون حجمه كبيراً فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.
يذكر أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) سيشهد 224 كسوفًا شمسيًا منها 77 كسوفًاً جزئيًا و72 كسوفاً حلقياً و68 كسوفًاً كاملًاً و7 كسوفات مختلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يشهد آخر كسوف كلي للشمس لعام 2020.. اليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.