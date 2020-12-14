نيويورك: مسلح يهاجم حفلاً خارج كاتدرائية

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وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك الرقيب إدوارد رايلي، إن المسلح أطلق النار على عناصر الشرطة، لكن لم يصب أي منهم بأذى. ولفت إلى أن عناصر الإسعاف نقلت المهاجم إلى مستشفى محلي، وأنه في حال حرجة.
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