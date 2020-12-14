شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لا علاقة لنا بمتسللين اخترقوا «الخزانة الأمريكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفى الكرملين اليوم (الإثنين)، أي علاقة لروسيا بالمتسللين الذين اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية. وكانت الوزارة تعرضت لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، وفقاً لمصادر، وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنهم على علم بأنباء سرقة بيانات خطيرة من وزارة الخزانة، ويتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأفادت المعلومات بأن الخزانة الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.