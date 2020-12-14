شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد الإصابات والوفيات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - وام

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) في روسيا، انخفاضاً نسبياً خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك تزامناً مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا. وأعلنت السلطات الصحية الروسية - في تقريرها اليومي - تسجيل 27328 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ28080 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها مليونين و681 ألفاً و256 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 450 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 488 وفاة، الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 47391 حالة.

ولفتت إلى ارتفاع مجموع عدد المتعافين إلى مليونين و124 ألفاً و797 شخصاً، إضافة إلى إجراء أكثر من 83 مليون اختبار؛ للكشف عن فيروس «كورونا» منذ بدء تفشي الوباء.

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