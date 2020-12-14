شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في أوكرانيا تتجاوز 900 ألف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - رويترز قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، الاثنين، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» تجاوز 900 ألف حالة. وأضاف أنه تم تسجيل 6451 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى جانب 93 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستفرض قيوداً مشددة في يناير/كانون الثاني على أمل وقف الانتشار السريع للعدوى.

وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه وتحظر التجمعات العامة وستدخل حيز التنفيذ في الفترة من 8 إلى 24 يناير/ كانون الثاني.

وفرضت الحكومة الشهر الماضي إغلاقاً عاماً في عطلات نهاية الأسبوع، إذ أغلقت أو فرضت قيوداً على معظم الأنشطة التجارية باستثناء الخدمات الأساسية مثل محلات البقالة والصيدليات والمستشفيات ووسائل النقل. ورفعت القيود في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

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