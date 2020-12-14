شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - رويترز أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، هي الأولى بعد أول انتخابات تجري في عهده. ووفقاً لمركز التواصل الحكومي، تضمنت الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات واسعة أهمها: تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط خلفاً لخالد الفاضل. كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفاً لبراك الشيتان، والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيراً للدفاع خلفاًَ للشيخ أحمد منصور الصباح. كما تمت إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية وإعادة تعيين الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزيراً للصحة، كما استمر الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لكنه فقد وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقاً؛ إذ ذهبت إلى الشيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي. وأعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، الثلاثاء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية تلت تنظيم انتخابات برلمانية في الخامس من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يفتتح الأمير، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول لأول برلمان يتم انتخابه في عهده.

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