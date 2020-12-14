شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتجاوز 71.15 مليون عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز أصيب أكثر من 71.15 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و608736. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

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