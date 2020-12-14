شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «فايزر» يصل كندا.. والتطعيم يبدأ اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن أول لقاح لوباء «كوفيد-19» وصل إلى كندا، الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم، الاثنين.

وقال ترودو على «تويتر» أعلى صورة لطائرة شحن تُستخدم على ما يبدو لنقل اللقاح الذي طورته شركة «فايزر» وشركة «بيونتيك» الألمانية «وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا». ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدآن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعاً عبر كندا. وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

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