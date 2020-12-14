شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قياسي لبورصة موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مؤشر بورصة موسكو خلال تعاملات الاثنين صعوداً قياسياً فوق مستوى 3000 نقطة مسجلاً بذلك مستويات قياسية تاريخية وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

و بحلول الساعة 11:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو صعد مؤشر «MICEX» للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.07% إلى 3311.08 نقطة.. أما مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS فقد ارتفع بنسبة 1.4% إلى1430 نقطة وفقاً لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي انخفاضاً طفيفاً بواقع كوبيكين إلى 72.92 روبل فيما ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا إلى 88.57 روبل / الروبل = 100 كوبيك /.

يأتي ارتفاع بورصة موسكو في وقت تشهد فيه أسواق النفط ارتفاعا بعدما صعد مزيج «برنت» بحلول 11:00 بتوقيت موسكو بنسبة 1.34% إلى 50.65 دولار للبرميل. (وام)

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