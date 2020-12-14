عيسى هلال يبحث سبل تعزيز التعاون مع «تنفيذية كرة الصالات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الأحد، في مقر المجلس عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات. وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بهدف تطوير اللعبة ونشرها من خلال الورش والدورات التدريبية للكوادر الفنية والإدارية والمسابقات والبطولات المختلفة للأندية والمنتخبات الوطنية.

وأشاد جاني بالدور الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في دعم خطة واستراتيجية اللجنة وخلال فترة توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة كورونا التي شهدت إقامة مجموعة من الورش عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة نخبة من المختصين بلعبة كرة قدم الصالات، وأثنى عيسى هلال على الدور الذي تقوم به اللجنة من جهود في إدارة وتطوير لعبة كرة قدم الصالات.

وحضر اللقاء شهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وكريم خليل المدير التنفيذي بالإنابة للجنة.

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